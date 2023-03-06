Назвали летние маршруты движения поездов

На летний сезон в Крым и Севастополь запустят еще несколько поездов и беспересадочных вагонов.

Информацию об этом 6 марта на аппаратном совещании в правительстве города озвучила начальник управления туризма Лариса Остапенко. По ее словам, четыре поезда свяжут полуостров с Москвой, два — с Санкт-Петербургом.

Прямой поезд с 1 мая будет раз в неделю ходить в Мурманск с беспересадочными вагонами до Архангельска.

Со 2 мая по 26 сентября запустят маршрут Челябинск – Севастополь. Поезд будет отправляться из Севастополя — по вторникам, а из Челябинска — по пятницам.

Из Крыма в летний сезон будут ходить поезда в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Омск, Пермь, Адлер, Кисловодск, Уфу, Ростов-на-Дону, Смоленск.

Л.Остапенко сказала, что для обеспечения доступности Крыма продолжает работать оператор «Гранд-сервис-экспресс», идут переговоры по назначению дополнительных поездов из Москвы.

— Нам бы хотя бы Санкт-Петербург – Севастополь и Москва – Севастополь ежедневные отправления, — высказал пожелание губернатор Михаил Развожаев, явно не знающий, что питерский поезд ежедневный.

С 24 февраля 2022 года авиасообщение с Крымом перекрыто.