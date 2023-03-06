Начали закупки летних путевок для детей

Первый тендер на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления 800 детей, проживающих в Севастополе, размещен на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию подрядчик должен обеспечить отдых 801 ребенку от семи до 16 лет включительно на собственной базе, расположенной на Черноморском побережье на территории Севастополя и Республики Крым. Летний отдых, который начинается с 1 июня и длится до 31 августа, будет проходить в четыре смены, по 21 день каждая.

Начальная цена контракта 18,5 млн рублей. Заказчиком выступает управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений Севастополя.

В 2022 году в детских лагерях Севастополя за счет городского бюджета отдохнули 4 910 детей. В том числе за счет средств родителей — 1818. Кроме того из резервного фонда были выделены средства на отдых 155 детей, чьи родители принимают участие в СВО. В летней оздоровительной кампании были задействованы лагеря «Горный» и «Ласпи», шесть пришкольных лагерей и частный лагерь «Алькадар».