Мошенник представился сотрудником Центрального банка

Пожилой женщине позвонил мужчина, представился сотрудником Центрального банка РФ, и под предлогом защиты денежных сбережений убедил перечислить их на специальные расчетные счета. Выполняя под диктовку инструкцию, женщина тремя транзакциями перечислила 2,275 млн рублей, а когда осознала, что стала жертвой мошенника, обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службы городского УМВД.

Полиция Севастополя призывает быть максимально внимательными и рассудительными при общении с неизвестными. Если вам позвонили «сотрудники банка» или «из правоохранительных органов» и сообщили, что у вас проблемы с банковским счетом — это дистанционные мошенники.

Обязательно расскажите своим родственникам, особенно пожилого возраста, о таких криминальных схемах.