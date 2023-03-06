Движение по Инкерманскому путепроводу запустят 18 марта

Путепроводу в Инкермане начнет функционировать 18 марта. Об этом 6 марта на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявил и.о.директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.

— Идем в графике, контролируем практически каждый день, на путепроводе положили нижний слой асфальтобетона. 18 марта планируем запустить движение по путепроводу, — сообщил чиновник.

Напомним, что путепровод в Инкермане за 482 млн рублей начали ремонтировать весной прошлого года. Тогда представители дептранса обещали, что работы завершат к концу года. Затем горожанам сообщили, что сроки сдачи переносятся на январь 2023 -го, но наступившая зима с непредсказуемой погодой, логистическими и санкционными проблемами сдвинула дату завершения работ на февраль, а потом и на март.