Бассейн в Загородной балке назовут именем Галины Прозуменщиковой

Именем севастопольской спортсменки, первой олимпийкой чемпионки по плаванию Галины Прозуменщиковой хотят назвать плавательный бассейн, строительство которого предполагается завершить к Дню города.

О таких планах агентству ТАСС 5 марта сообщил губерантор севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, большой бассейн откроют в Севастополе к 240-летию города

« ...мы завершим реконструкцию «Спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя» в год 240-летия города, достроив в нем большой бассейн. Договорились с Министерством спорта РФ, что бассейну будет присвоено имя Галины Николаевны Прозуменщиковой — первой олимпийской чемпионки по плаванию в истории советского спорта, уроженки Севастополя», — сказал М.Развожаев.

Напомним, что «Севастопольская газета» неоднократно выступала с инициативой присвоить имя замечательной советской и российской спортсменке Г.Прозуменщиковой одному из плавательных бассейнов города, что означало бы возвращение городу и севастопольскому спорту этого славного имени.