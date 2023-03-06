Автобус в Юхарину балку начнет ходить с 18 марта

Автобус №65 с 5-го километра в Юхарину балку, по многочисленным обращениям граждан, запустят с 18 марта.

Об этом 6 марта на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.

По его словам, на планах запуска маршрута введенное с 6 марта вводимое ограничение движения личного автотранспорта на перемычке между Городским шоссе и поворотом на проспект Генерала Острякова ни в коем случае не скажется.

– В текущем месяце будет организовано 8 рейсов. После того, как он будет организован, в течение двух-трех недель мы промониторим пассажиропоток, и, если будет необходимо, откорректируем расписание и количество рейсов, – сказал глава дептранса.

На это губернатор М.Развожаев констатировал, что на Юхарину балку впервые будет ходить общественный транспорт.

– Это дорога, по которой мы неоднократно были жалобы. Мы произвели благоустройство за денежные средства Москвы и по вашему поручению приняли решение поставить эту дорогу на баланс. В этом месяце планируем запустить движение общественного транспорта, обустроить разворотное кольцо, плюс запланируем и введем сейчас проектирование освещения данной улицы, – сообщил С.Таматаев.

Он также сказал, что в этом году планируется установить остановочный павильон.

– Доводим данную дорогу до логического завершения. 18 марта, как и по Инкерманскому путепроводу, планируем запустить движение по этому маршруту, – доложил чиновник.