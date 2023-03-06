Администратора телеграм-канала обвиняют в распространении порнографии

В суде рассмотрят уголовное дело в отношении 33-летней жительницы Севастополя за размещение в интернете две скандальные видеозаписи.

На видео пара занимается сексом на барной стойке в окружении посетителей заведения. Действия сексуального характера в общественном месте совершались в августе 2022 года в караоке-баре в Артиллерийской бухте.

«Таким образом, обвиняемая разместила указанные выше видеозаписи на всеобщее обозрение и предоставила возможность просмотра и копирования этих видеофайлов другими пользователями. В ходе предварительного следствия были изъяты видеозаписи с камер наблюдения, а также мобильный телефон и ноутбук злоумышленницы, в которых имелись видеофайлы с действиями сексуального характера», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Уголовное дело в отношении администратора телеграм-канала было возбуждено за незаконное распространение порнографических материалов. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Материалы уголовного дела в отношении обвиняемой направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд. На время следственных действий с обвиняемой взяли подписку о невыезде.

Между тем, непосредственные герои инцидента наказание практически не понесли: 32-летний мужчина был арестован за мелкое хулиганство на 14 суток. Он пояснил, что был нетрезв и не осознавал своих действий. А девушку — студентку одного из местных вузов, и вовсе не привлекли к ответственности. Нужно отметить, что это событие происходило на глазах у посетителей развлекательного заведения и многие решили заснять происходящее на видео. Позже ролик появился в интернете.