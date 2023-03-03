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Уличные кафе освободили от платы за размещение

Щербакова Евгения

Владельцев открытых кафе до конца 2023 года освободили от платы по договорам на размещение НТО на территории города. Соответствующее решение принято 2 марта на заседании правительства Севастополя.

Причиной такого решения стало отсутствие уже в течение года прямого авиасообщения и снижение турпотока, что, в свою очередь, стало причиной снижения доходов от деятельности предприятий общественного питания.

— Предлагаемое решение позволит предприятиям общественного питания стабилизировать финансовое положение и обеспечить продолжение деятельности и сохранение рабочих мест, — представил документ заместитель директора департамента экономического развития Алексей Попов.

По словам губернатора Михаила Развожаева, решение последовало после обращения в правительство предпринимателей. Он также анонсировал принятие аналогичного решения по так называемым сувенирщикам.

— У нас еще было массовое обращение сувенирщиков, след за владельцами открытых кафе. Обсудим его на следующем штабе. Что-то мне подсказывает, что у них тоже будет не самый лучший сезон в этом году, — констатировал М.Развожаев