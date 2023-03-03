Транспортную развязку на «Огурце» сделают по аналогии с Ялтинской

Для выполнения работ на «Огурце» — это пересечение пр.Острякова, ул.Хрусталева, Камышовского и Городского шоссе — схему движения придется изменить на два с половиной года.

Об этом 3 марта сообщил и.о.директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев. Речь идет об устройстве двухуровневой развязки, по аналогии с Ялтинским кольцом. По диаметру кольца будет прямой проезд, а с обоих боков — кольцевая развязка.

С.Таматаев напомнил, что работы выполняются в соответствие с государственной программой социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя, и на сегодняшний день находятся в активной фазе. Уже начат перенос инженерных коммуникаций — контактной сети, водопроводной, кабельной. Это повлекло необходимость перекрыть участок дороги и ввести ограничения для личного автомобильного транспорта. Для общественного транспорта ограничений, в том числе по графику работы, не будет.

— Мы учитывали, что рядом располагается большой транспортный пересадочный узел, который ежесуточно пропускает примерно 50 тысяч пассажиров, — объяснил С.Таматаев.

По его информации, ограничение движения коснется съезда с Городского шоссе на перемычку между транспортным пересадочным узлом и рынком «5-й километр» до ближайшего светофора.

Он также обратил внимание, что при общей неизменности схемы движения общественного транспорта, троллейбусы в связи со снятием контактной сети теперь будут совершать поворот налево, при выезде с накопительной площадки. На сегодня контактная сеть уже обустроена так, как она будет функционировать с 6 марта. Автобусы же продолжат передвигаться по кольцу-огурца.

— Предполагаемый срок окончания работ — ноябрь 2025 года. Но если работы будут завершены раньше, ограничения также будут сняты раньше, — пояснил С.Таматаев.

На существующую ныне парковку на транспортно-пересадочном узле личный автотранспорт заезжать также не сможет. В качестве альтернативной парковки предлагается использовать паркинги у ТРЦ «Си Молл» или непосредственно у самого рынка.

По словам С.Таматаева, проектными решениями предполагается только устройство самой развязки, без устройства каких-либо переходов.

По уже другому проекту планируется реконструировать перекресток на повороте на Максимову дачу. Более конкретно об этом можно будет говорить после разработки проектно-сметной документации, которую выполнит тот, кто выиграет соответствующий конкурс. Сам конкурс пока не объявлен, проводятся проектно-изыскательские работы. Пока лишь известно, что работы точно начнутся в 2023 году.