Создание центра по морским дронам даст импульс развитию Севастополя

Предложение по созданию центра компетенций по надводным и подводным беспилотникам Развожаев высказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре. Тогда он отметил, что опыт работы судостроительного завода и наработки местных ученых позволяют реализовать такой проект.

«Прежде всего это экономика, потому что мы сделаем центр на базе нашего Севморзавода — отдельное направление по морским беспилотникам. Это заказы, экономика, деньги, новые люди, новые компетенции. Беспилотные системы — это продукт с высокой добавленной стоимостью. Это позволит [дозагрузить] наши приборостроительные заводы, наш научный центр «МореАгроБиоТех», — сказал М.Развожаев.

Он отметил, что входит в федеральную рабочую группу по беспилотным системам, проведен первый круг переговоров по созданию центра.

«Дальше будем разговаривать с ОСК (Объединенная судостроительная корпорация — прим. ТАСС), которая сейчас владеет Севморзаводом, и с различными структурными подразделениями Минобороны. Черноморский флот поддерживает, чтобы в Севастополе такое производство было, потому что здесь есть все полигоны для апробации. По воздушным объектам — много где есть компетенции, много где ушли вперед. Но морские беспилотники и подводные аппараты должны разрабатываться в Севастополе», — добавил губернатор.

Севастопольский морской завод до распада СССР был крупнейшим предприятием города, где трудились тысячи севастопольцев, однако когда Крым находился в составе Украины, оно было практически доведено до банкротства. После воссоединения Крыма с Россией завод был интегрирован в ОСК, ведется техническое перевооружение предприятия. Завод после 2014 года в том числе построил уникальную плавсистему для транспортировки пролетов Крымского моста, впервые за 12 лет заложил плавкран ПК-400 «Севастополь».