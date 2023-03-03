Пытался передать арестованным ножи, фонарики, наушники и зарядные устройства

На КПП СИЗО-1 Симферополя задержан водитель автомобиля, который пытался провести на территорию учреждения крупную партию запрещенных предметов.

В кузове автомобиля 33-летнего жителя Симферопольского района были обнаружены и изъяты предметы, спрятанные ухищренным способом: четыре зарядных устройства, четыре USB-кабеля, две карты памяти micro SD, две пары беспроводных наушников, четыре керамических ножа, два налобных фонаря и USB-флеш-накопитель.

В отношении мужчины составлены материалы об административном правонарушении. За попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в следственном изоляторе, на гражданина будет наложен штраф в размере до пяти тысяч рублей, сообщила пресс-служба УФСИН России по Республике Крым и Севастополю.