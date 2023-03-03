Накопительную площадку на 5-м километре упорядочат

Транспортно-пересадочный узел (конечную остановку) на 5-м километре в перспективе хотят полностью переформатировать. Об этом 3 марта сообщил и.о.директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.

Он убежден в необходимости упорядочить транспортные потоки в этой части города.

Пока, правда, ни о какой конкретике говорить нельзя, руководство департамента будет ориентироваться на решения, которые предложат проектировщики.

Сейчас через этот транспортно-пересадочный узел проходят 44 автобусных маршрута и семь – троллейбусных. Здесь порядка 50 тысяч пассажиров в сутки. Поэтоиу перед дептрансом стоит задача сделать для пассажиров более или менее комфортные условия.

Так, планируется организовать нормальные посадочные площадки для беспрепятственного и удобного захода в транспорт.

– В перспективе проектировщики нам предложат свои варианты, и мы примем наиболее приемлемый из них, – сообщил руководитель.

По его словам, начать работы планируется в 2024-2025 годах, когда будут завершены основные работы по двухуровневой развязке «Огурец».