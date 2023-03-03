Максимовой даче подписан смертный приговор

Работы по новому проектированию реконструкции старинной усадьбы не начнутся ранее 2026 года. К этому времени от ее руин может ничего и не остаться.

В 2018 году на восстановление объекта культурного наследия (ОКН) «Комплекс усадьбы «Максимова дача» из федерального бюджета было выделено 668 млн рублей, при этом на проектно-изыскательские работы компания ООО «ГУАР» получила дополнительно 50 млн рублей. Работы должны были завершить в 2020 году.

Но в ходе выполнения инженерных изысканий в центральной части природного парка «Максимова дача» выявили земельные участки с капитальными строениями, которые не были отражены в градостроительном плане, а также земельный участок, зарегистрированный за собственником уже в 2019 году. В связи с этим государственный контракт расторгли.

В октябре прошлого года показалось, что ситуация с реконструкцией Максимовой дачи сдвинулась с мертвой точки. Севнаследие отчиталось перед Законодательным собранием о заключении контракта на проведение историко-культурной экспертизы объекта, пообещало до конца года определить пообъектно состав комплекса и разработать предмет охраны ОКН с учетом ранее проведенных исследований. В то же самое время департамент по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО) должен был разобраться с частной собственностью, обнаруженной на территории старинной усадьбы.

Но выполнить обещанное было не суждено. Уже в ноябре 2022 года департамент капитального строительства заявил, что в связи с длительным процессом изъятия земельных участков и отсутствием финансирования работы по проектированию перенесены на 2026 год.

На очередные обещания городской власти приступить к восстановлению парка отреагировала праправнучка создателя Максимовой дачи Екатерина Морозова.

«Навряд ли комплекс дотянет до 2026 года, когда правительство города наметило проектирование! Символично, что смертный приговор объекту культурного наследия подписали в год, объявленный годом сохранения культурного наследия!!!», — считает она.

Что происходит под сенью старого парка

Ни одному заинтересованному лицу контракт на выполнение историко-культурной госэкспертизы найти, к сожалению, не удалось. Зато с ноября прошлого года в социальных сетях появились эффектные фотографии полицейских на лошадях, которые совместно Севприроднадзором патрулируют парк. В подписях к фото и видео сообщалось, что конное патрулирования Максимовой дачи необходимо для поддержания общественного порядка и выполнения надзорных мероприятий. Для этого туда регулярно привозят двух коней на специальной коневозке, после чего верховой дефилирует по руинам старинной усадьбы.

Кроме красивых фотографий лошадей и полицейских представители Севприроднадзора также разместили эссе «Под сенью старого парка появился конный патруль» — художественное произведение об истории Максимовой дачи. В соцсетях публикация получила множество комментариев. «А что на Максимовой даче вообще происходит? Почему именно там нужен патруль? Да ещё и конный?» — интересовались зашедшие на страничку Севприроднадзора люди. «Конная полиция — это хорошо. А когда начнется реконструкция Максимовой дачи? Деньги на нее выделялись и не маленькие, даже были обсуждения», — спрашивали другие.

Спрашивали и узнали, что все вопросы, связанные с реконструкцией и восстановлением Максимовой дачи не относятся к компетенции ГБУ Севастополя «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства» – профильного ведомства Севприроднадзора: «Наше учреждение осуществляет региональный государственный контроль, надзор в рамках соблюдения режима особой охраны природного парка «Максимова дача», – написали сотрудники госучреждения.

Равнодушие, или хуже?

Слова представителей власти, с которыми Е.Морозова много лет ведет переписку в надежде увидеть начало реконструкции прародительской усадьбы, поразили ее до глубины души.

«Как же так? Что это?! Глупость, наглость или равнодушие?! — возмутилась правнучка Алексея Максимова. — Именно «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства» является собственником и отвечает за все, что происходит в природном парке. Максимова дача, хозяином которой государство доверило быть этим чиновникам, продолжает разрушаться. Теперь оказывается они ни за что вообще не несут ответственность и никому и ничего не должны».

При этом в ответ на многочисленные обращения Е.Морозовой в различные департаменты Севастополя, в частности в ноябре 2021 года Севнаследие ответило, что охранное свидетельство с планом работ по сохранению Максимовой дачи направлено в «Дирекцию» и исполнение требований охранных обязательства на объекте также закреплено за ними.

«Им необходимо разработать проект первоочередных противоаварийных мероприятий до 10 ноября 2023 года и провести работы по сохранению ОКН до 10 ноября 2026 года», — сказано в ответе Севнаследия.

В феврале 2023 года Севприроднадзор подтвердил, что охранные обязательства на «Комплекс усадьбы Максимова дача» закреплены за ГБУ Севастополя «Дирекция ООПТ и лесного хозяйства». Но разработка проекта первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий возможна только после определения пообъектного состава и разработки предмета охраны объекта, которые должны были появиться в рамках историко-культурной экспертизы до конца года. Но результаты госэкспертизы в адрес дирекции не поступали.

Кроме того в департаменте по природным ресурсам и экологии уточнили, что для работ по сохранению Максимовой дачи ГБУ «Дирекция...» придется привлекать юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление деятельности по охране через госзакупки, поскольку сами они этого сделать не могут.