Юные художники могут признаться в любви к Севастополю

«В 2023 году Севастополю исполняется 240 лет. Тема конкурса — признание в любви к родному краю. Это, например, могут быть иллюстрации к произведениям писателей, чье творчество связано с городом — это Куприн, Грин, Толстой, Маяковский, Ахматова, Паустовский. Ведь с Крымом связаны судьбы многих творческих людей, которые приезжали сюда и на отдых, и по делам службы, и за вдохновением», — сообщили в Севастопольской детской художественной школе.

Также это могут быть сюжеты из истории города или что-то связанное с достопримечательностями Севастополя. Но есть обязательное условие: на конкурс принимаются сюжетные композиции с изображением человека. Действие должно проходить на улицах Севастополя, в парках, на набережных, на палубе корабля или в помещениях каких-либо знаковых для города мест. Рисунки должны быть выполнены на бумаге в технике живописи или графики с помощью гуаши, акварели, карандаша, туши, пастели, цветных карандашей и пр.

Конкурс проводится среди детей 5-17 лет. Принять в нем участие приглашают как учащихся художественных школ и училищ, так и учеников общеобразовательных школ. Конкурсантов разделят на четыре возрастные группы.

Прием заявок уже идет — он начался 27 февраля и продлится по 20 мая. Оценивать творчество юных художников будут профессионалы. Лауреатов наградят дипломами, а их педагогов — грамотами.