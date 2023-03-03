Движение по путепроводу в Инкермане вот-вот запустят

Возможно, это долгожданное всем Севастополем событие произойдет во второй половине марта 2023 года.

У бывшего директора департамента транспорта и нынешнего и.о. заместителя губернатора Павла Иено стало доброй традицией ежемесячно озвучивать даты открытия реконструируемого в Инкермане путепровода через железнодорожные пути.

1 марта в социальных сетях П.Иено назвал новую дату открытия движения: «В рабочем порядке проверил завершение реконструкции путепровода в Инкермане. Напомню, что во второй половине марта планируем запустить движение по мосту».

Путепровод в Инкермане за 482 млн рублей начали ремонтировать весной прошлого года. Тогда представители дептранса обещали, что работы завершат к концу года. Затем горожанам сообщили, что сроки сдачи переносятся на январь 2023 года, но наступившая зима с непредсказуемой погодой, логистическими и санкционными проблемами сдвинула дату завершения работ на февраль, а потом и на март.

Путепровод ремонтируют за счет средств федерального бюджета. Его длина 77 метров, а ширина проезжей части — 11,5 м. Через него проходит один из наиболее коротких путей из центральной части Севастополя в Инкерман и на Северную сторону.

Перекрытие инкерманского путепровода в сочетании с реконструкцией Ялтинского кольца, которая велась одновременно, и уход на ремонт паромов через бухту вызвало огромные пробки на въезде и выезде из города.