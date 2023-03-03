Дети расскажут и покажут, как соблюдать ПДД

Конкурс «ЮИД изучает, ЮИД соблюдает, ЮИД предупреждает!» проходит на площадке детского технопарка «Кванториум». Мероприятие организовано Госавтоинспекцией Севастополя совместно с Центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с целью пропаганды Правил дорожного движения среди детей и подростков, а также профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Конкурс творческих выступлений включает в себя шесть тем по безопасности дорожного движения, которые являются актуальными для детей любого возраста: «Пешеход — на переход!», «Автокресло — не роскошь, а необходимость!», «Стань заметней на дороге!», «Велосипед, ролики, самокат — безопасно кататься каждый рад», «Севастополь без ДТП!», «С Днем рождения, ЮИД!».

Награждение команд-победителей конкурса творческих выступлений юных инспекторов пройдет на торжественном мероприятии, приуроченном к 50-летию со дня образования отрядов ЮИД, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.