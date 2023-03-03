Черному риелтору наказание показалось слишком суровым

Участник преступной группы черных риелторов пытался оспорить приговор суда — три года и два месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима, но у него это не получилось.

Севастопольский городской суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя 1980 года рождения. Поводом для апелляционного рассмотрения стали жалобы адвокатов и осужденного на строгость наказания. Коллегия по уголовным делам, рассмотрев дело, не нашла оснований для смягчения приговора суда первой инстанции. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда.

Суд установил, что осужденный в 2018 году входил в состав организованной группы, которая обманным путем завладела квартирами пожилых севастопольцев, а также людей с психическими заболеваниями. Руководили группой два бывших сотрудника полиции — инспектор ППС и участковый уполномоченный ОМВД России по Гагаринскому району. Мошенникам удалось завладеть шестью квартирами и земельным участком.

Суд над участником преступной группы, который пытался оспорить свой срок, состоялся еще в ноябре прошлого года. Он был признан виновным в четырех преступлениях: в мошенничестве, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой и в особо крупном размере, а также покушении на мошенничество.

В настоящее время приговор вступил в законную силу. Судебное рассмотрение уголовного дела в отношении других участников группы продолжается.