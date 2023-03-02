Зима была теплой и почти бесснежной

Запасы воды в водохранилищах Крыма на начало весны оказались меньше, чем год назад.

По наблюдениям Крымского управления по метеорологии и мониторингу окружающей среды, снег и дожди в последний месяц зимы были повсеместно, но распределялись неравномерно. В бассейнах рек юго-восточного предгорья Кучук-Карасу и Су-Индол количество осадкой было в 2,6-2,8 раз больше нормы; в бассейнах рек Альма и Биюк-Карасу — в 1,4-1,7 раз больше нормы; в бассейнах рек Кача, Бельбек, Черная — в пределах месячной нормы, а в бассейнах рек ЮБК — лишь половина нормы.

На Ай-Петри в феврале выпала только половина месячной нормы осадков. По результатам пентадной снегосъемки, произведенной в последний день зимы, в районе метеостанции на Ай-Петри средняя высота снега составила 7 см (это 21% нормы), а запас воды в снеге — 21 мм (17% нормы).

Запасы воды в водохранилищах Крыма в феврале выросли более чем на 7 млн кубометров по сравнению с январем, но при этом общий объем оказался на 17,6 млн кубометров меньше, чем на начало марта 2022 года.

Приток воды в Чернореченское водохранилище в феврале составил 9,39 млн кубометров, за январь этот показатель был равен 13,4 млн кубометров. На 1 марта фактическое наполнение главного водохранилища Севастополя составило 48,2 млн куб.м, что соответствует 75 процентам от значения его полного проектного объема.