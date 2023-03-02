Внесли изменения в субсидирование содержания Матросского бульвара

Изменения в ранее утвержденный порядок предоставления субсидии управляющей компании «Инкерман» для финансового обеспечения затрат, связанных с содержанием и благоустройством Матросского бульвара, утвердили 2 марта на заседании правительства Севастополя.

— Целью принятия данного постановления является внесение изменений в порядок предоставления субсидии из бюджета Севастополя государственному унитарному предприятию, в рамках которых они будут осуществлять деятельность по содержанию зеленых насаждений и благоустройству территории, — представил проект документа и.о.директора департамента городского хозяйства Николай Битосов. При этом он отметил, что изменения носят, в основном технический характер.

Напомним, что субсидия предоставляется на посев газонов, комплексное содержание зеленых насаждений, уборку территории, обеспечение охраной. Предприятие также содержит фонтан и малые архитектурные формы.

Предыдущая субсидия была выделена 31 марта 2022 года, а ранее – в июне 2021 года. Тогда размер субсидии составил 10 миллионов рублей.