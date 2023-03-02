В Севастополе примут дополнительные меры безопасности

– Тревожные новости из Брянской области. Сейчас, наверное, все следят за этим. Губернатор Богомаз пишет информацию. Я переговорил во всеми нашими коллегами из правоохранительного силового блока, у нас оперативная обстановка спокойная, все под полным контролем. Но в ближайшее время соберем оперативный штаб, который у нас действует. Обсудим, какие дополнительные меры нужно принять, – заявил М.Развожаев.

Ранее он выразил в своем телеграм-канале солидарность с жителями Брянской области.

«Диверсионная группа тварей-укронацистов, другого слова подобрать невозможно, проникла на территорию приграничного район (село Любечане) и устроила диверсию с обстрелами. По информации ТАСС, до шести человек могут находиться в заложниках», – написал глава Севастополя.