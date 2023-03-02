В Крыму пытаются остановить рост стоимости аренды сельхозземель

Власти Крыма зафиксировали многократный рост арендной платы за землю сельскохозяйственного назначения и намерены установить предельный уровень цены, чтобы его остановить, сообщил в соцсетях глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочего совещания о проблемных вопросах муниципальных образований.

«В последнее время стали фиксировать обращения от предпринимателей о многократном росте арендной платы за землю сельскохозяйственного назначения. Считаю, что должна быть установлена единая планка предельных размеров арендной платы в географически схожих аграрных районах. Муниципалитетам поручено провести соответствующую работу», — цитирует С.Аксенова ТАСС.

Также глава Крыма сообщил, что поручил активизировать инвентаризацию неиспользуемых сельхозземель.

Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил также, что на совещании обсудили вопросы о санитарной очистке и подготовке почвы под весенний посев многолетних трав и высадку многолетних насаждений.

Крымские предприятия АПК в 2022 году получили 3 млрд рублей господдержки, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщал в декабре С.Аксенов. Урожай зерновых составил 2 млн тонн, что больше показателя 2021 года более чем на треть. Также было заложено 1 тысяч га плодово-ягодных насаждений и 1,2 тысяч га виноградников, всего с 2014 года — более 6 тысяч га.