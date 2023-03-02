Статус мобилизованного можно будет получить в электронном виде
Получить подтверждающую информацию о статусе мобилизованного теперь можно будет в электронном виде.
Соответствующий документ, выпустило Правительство РФ, сообщил 2 марта на заседании правительства губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, этот документ позволяет органам исполнительной власти в субъектах РФ получать подтверждающую информацию о статусе мобилизованного в электронном виде.
Глава города получил подчиненных разобраться, как к этому подключить региональные социальные службы.
– Это касается исключительно мобилизованных граждан, но, видимо, будет подключение к Единой базе Министерства обороны, что облегчит получение нами самими подтверждений. И без дополнительных поисков справок людьми.
Надо это оперативно отработать и в понедельник на аппаратном совещании доложить, – обратился он к директору департамента цифрового развития Александре Осиповой.
По ее словам, работа в этом направлении уже ведется.
– Мы в этой системе уже работаем, этим сервисом и пользуемся. Просто теперь у него будет, видимо, расширенная функциональность, – отреагировала А.Осипова.