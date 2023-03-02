Статус мобилизованного можно будет получить в электронном виде

Получить подтверждающую информацию о статусе мобилизованного теперь можно будет в электронном виде.

Соответствующий документ, выпустило Правительство РФ, сообщил 2 марта на заседании правительства губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, этот документ позволяет органам исполнительной власти в субъектах РФ получать подтверждающую информацию о статусе мобилизованного в электронном виде.

Глава города получил подчиненных разобраться, как к этому подключить региональные социальные службы.

– Это касается исключительно мобилизованных граждан, но, видимо, будет подключение к Единой базе Министерства обороны, что облегчит получение нами самими подтверждений. И без дополнительных поисков справок людьми.

Надо это оперативно отработать и в понедельник на аппаратном совещании доложить, – обратился он к директору департамента цифрового развития Александре Осиповой.

По ее словам, работа в этом направлении уже ведется.

– Мы в этой системе уже работаем, этим сервисом и пользуемся. Просто теперь у него будет, видимо, расширенная функциональность, – отреагировала А.Осипова.