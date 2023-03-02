Поликлинику в 5-м микрорайоне обещают построить раньше срока

На ул.Шевченко идет стройка. Полтора десятка рабочих ведут активную подготовку под заливку фундамента поликлиники. Подрядчик обещает, что очень скоро их число увеличат до ста человек, а объект сдадут досрочно.

И.о. заместителя губернатора Севастополя Павел Иено уверенно говорит, что медицинское учреждение будет построено уже в 2024 году.

«Окончание строительства поликлиники Первой городской больницы имени Пирогова — декабрь 2025 года, однако мы уверены, что данный объект будет построен с опережением графика. Уже в 2024 году мы сдадим и введем его в эксплуатацию. Подрядчик «Теплостройсервис» у нас работает не на одном объекте, своевременно их сдает», — объяснил П.Иено.

По его словам, срок, указанный в контракте — конец 2025 года — связан «исключительно с размещением части денежных лимитов и с оплатой». Также он сообщил, что закупка оборудования и отделочных материалов будет обязательно согласовываться с департаментом здравоохранения. А если возникнет необходимость внести изменения, то решения будут приниматься «с колес».

Поликлиника строится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. По официальной документации она должна находиться на улице Молодых строителей, но фактически котлован вырыли на улицеТараса Шевченко. По контракту стоимость поликлиники почти 756 млн рублей.

Площадь четырехэтажного здания около 4,7 тысяч кв.метров. Первый этаж будет подземным. Там разместят технические помещения.

Как рассказал исполнительный директор компании «Теплостройсервис» Эльдар Абелкасимов, небольшие проблемы возникли на этапе согласования проекта, но сейчас все идет по плану. Подрядчик получил порубочный билет и строители начали подготовительные работы к возведению фундамента. Идет заливка выравнивающего слоя.

«К середине года мы планируем сделать каркас фундамента и провести инженерные сети. Проект интересный, в поликлинике будет функциональная терраса и еще мы сделаем навесной вентилируемый фасад — самый современный на сегодняшний момент», — рассказал Э.Абелкасимов.

На сегодняшний день «Теплостройсервис» построил детский сад в бухте Казачьей, физкультурный комплекс на ул.Тараса Шевченко, а также сейчас параллельно с этой поликлиникой строит поликлинику в Казачьей бухте.

В рамках программы модернизации первичного звена сейчас также строятся детская поликлиника на 100 посещений в смену на Корабельной стороне и врачебная амбулатория для взрослых и детей на 100 посещений на Фиоленте.

«Мы идем в графике. Поликлинику в Казачьей бухте подрядчик сдаст в первом полугодии текущего года», — заверил П.Иено.