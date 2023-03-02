Поддерживаем бизнес и одновременно давим его тарифами

В своем выступлении на отчет уполномоченного по защите прав предпринимателей Ильи Пастерникова депутат заявил, что некоторые проблемы, связанные с ресурсопоставляющими организациями, возможно, придется решать при участии правоохранительных органов.

— Уже три месяца фиксирую обращения от наших бизнес-структур. Мы все понимаем, что повышение тарифов для любого бизнеса резко увеличивает себестоимость выпускаемой ими продукции. Соответственно, повышается и продажная стоимость. Поскольку ресурсоснабжающие организации в Севастополе прежде всего подразделения, организованные правительством, то, считаю есть повод для разговора с антимонопольным комитетом и прокуратурой, — уверен С.Борисов.

В пример он привел ООО «Севэнергосбыт», которое с 1 декабря 2022 года в среднем повысило тарифы для предпринимателей за использованную электроэнергию с 5,75 рублей за условную единицу до 7,22 рублей.

— Это повышение на 26%! Сложно предположить, что у нас творится по газу, воде, отоплению. Во всем этом необходимо разобраться и дать оценку. С одной стороны, мы ослабляем административное давление на бизнес, а с другой стороны так четко, по-капиталистически давим на него рублем, — подчеркнул С.Борисов.

По его словам из-за таких непродуманных действий цены растут вверх, что при замороженных доходах населения ведет к неконтролируемой инфляции.

Депутат также упомянул о нерентабельных ставках на банковские кредиты для бизнеса. По его мнению, «или их брать не будут или возвращать». Бывший налоговик считает, что задача депутатов, в частности членов постоянного комитета по экономике, а также представителей правительства, хотя бы на региональном уровне под адресные проекты как-то эти вопросы поработать.

Выступление С.Борисова не оставила без комментария заместитель губернатора Светлана Пирогова. Она сообщила, что прежде, чем тарифы принимаются, они проходят необходимую процедуру проверки.

— У нас, как вы знаете, тарифы даже не достигают экономически обоснованного уровня. Мы с вами ежегодно направляем почти один миллиард рублей на межтарифную разницу. В этом году повышение тарифов было принято в рамках установленного правительством Российской Федерации соответственного уровня, — поставила точку в проблеме замгубернатора.