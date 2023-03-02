Пятеро севастопольцев отдали мошенникам больше миллиона рублей

За один день в Севастополе жертвами злоумышленников стали четверо женщин и один мужчина. Возраст пострадавших — далеко за 80.

Потерпевшим звонили неизвестные, представлялись сотрудниками различных правоохранительных органов и сообщали, что их близкие родственники — дочери и сестры стали виновниками ДТП с тяжкими последствиями, влекущими уголовную ответственность. Телефонные мошенники убедили пожилых людей, что избежать неприятностей можно только заплатив крупную сумму денег в качестве взятки. Не давая времени на раздумья, злоумышленники требовали немедленно и точно выполнять их инструкции — не сообщать кому-либо о телефонном разговоре, быстро собрать все денежные сбережения и передать их прибывшему курьеру. Все потерпевшие выполнили требования преступников и лишились в общей сложности около 1,1 миллиона рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых.

УМВД России по Севастополю просит горожан, предупредить своих родственников о существовании данной мошеннической схемы и рассказать, что звонки с сообщением «ваш родственник попал в беду и требуются деньги, чтобы его спасти» совершают исключительно мошенники.