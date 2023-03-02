Обсудили недострои

В прокуратуре Севастополя состоялось очередное заседание постоянно действующей межведомственной рабочей группы по профилактике и противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере земельных правоотношений и градостроительства.

Мероприятие началось с хорошей новости: в конце февраля был введен в эксплуатацию один из корпусов на Качинском шоссе, 3А. В список проблемных объектов он был внесен еще в 2021 году. После чего застройщик ЖСК «Орловский уезд» обещал завершить строительство в первом квартале 2022 года. Но событие свершилось спустя год.

«Это позволит более 60 пайщикам оформить права на жилые помещения. Между тем, вопрос завершения строительства второй очереди, в состав которой входит 110 квартир, остается на контроле органов прокуратуры города», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

На заседании было решено, как помочь застройщику ЖСК «Нова». Его стройка на Тульской, 5 заморожена еще в 2015 году. Своих квартир до сих пор ждут 40 пайщиков. Но против строительства многоэтажки неоднократно выступали местные жители — иски даже рассматривались в суде.

Сейчас, спустя почти восемь лет, департамент архитектуры и градостроительства и департамент по имущественными и земельным отношениям должны будут оказать содействие застройщику в правильном оформлении документации, после чего работы возобновятся, обнадежили пайщиков в прокуратуре.

А вот судьба недостроя на улице Лермонтова, 1 (застройщик — ПЖК «Лермонтова 1») до сих пор не решена: окончательное судебное решение не принято, объект законсервирован.

Напомним, что дом в исторической части города оказался восьмиэтажным, тогда как разрешено строить не выше трех этажей. После длительных судебных разбирательств Арбитражный суд Севастополя в июне прошлого года обязал потребительский жилищный кооператив «Лермонтова 1» либо снести здание, либо довести его до нормативов этажности. Но в ноябре 2022 года Двадцать первый арбитражный апелляционный суд отменил это решение. Правительство Севастополя с этим не согласилось и будет судиться с застройщиком дальше.