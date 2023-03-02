Нужны волонтеры для помощи жителям Мариуполя

Русская православная церковь объявила набор добровольцев для ремонта квартир и частных домов в Мариуполе. Первую бригаду планируется отправить уже 8 марта.

«Несмотря на активные темпы восстановления города, в Мариуполе сегодня остаются тысячи одноэтажных частных домов и квартир, требующих ремонта. Нередко окна перекрыты фанерой, повреждены стены, пробита крыша. В таких домах и квартирах прямо сейчас проживают люди, которые не могут самостоятельно отремонтировать свое жилье, даже если им выдали стройматериалы. Пожилые, женщины с детьми, люди с инвалидностью остро нуждаются в помощи, — рассказала куратор социальной помощи мирным жителям в зоне конфликта от Синодального отдела по благотворительности Наталья Кульева.

Планируется, что бригады будут выезжать в Мариуполь посменно на неделю. В первую очередь нужны плотники, кровельщики, штукатуры, маляры-отделочники, электрики, сантехники, каменщики, плиточники.

Добровольцы-ремонтники будут заниматься устройством и покрытием крыш, ремонтом полов, восстановлением внутренних инженерных сетей, заменой дверей и окон, штукатуркой стен, потолков и откосов, покраской, внутренним косметическим ремонтом жилых домов и квартир.

Проживание, питание и проезд из Москвы берет на себя Синодальный отдел по благотворительности. Для добровольцев из других городов вопрос проезда до Мариуполя решается в индивидуальном порядке.

Как сообщили в пресс-службе Синодальный отдел по благотворительности РПЦ, уже определены первые небольшие частные дома, которые будут ремонтировать волонтеры.

Чтобы стать добровольцем-ремонтником в Мариуполе, необходимо заполнить анкету или позвонить по телефону горячей линии церковной социальной помощи «Милосердие»: 8-800-70-70-222.

Также нужны волонтеры в медико-социальный центр в Мариуполе

Церковный медико-социальный центр в Мариуполе был открыт в январе 2023 года на базе Центральной клинической больницы святителя Алексия. Здесь оказывают первичную медицинскую помощь и социальную помощь.

«За это время в центр поступило четыре тысячи обращений. Волонтеры нужны для приема посетителей центра, дежурства в душевой и прачечной, сортировки и фасовки гуманитарной помощи на складе, выдачи гуманитарной помощи, обзвона и поквартирного обхода подопечных. Также в центр нужны добровольцы-психологи, юристы и автоволонтеры», — сообщили в пресс-службе.

Чтобы стать добровольцем медико-социального центра в Мариуполе, необходимо заполнить анкету и затем пройти собеседование.