На Столетовском построят две кольцевые развязки

В ближайшей перспективе в районе Столетовского проспекта должно появиться две кольцевые развязки: одна в районе бывшего ресторана «Монблан», вторая — недалеко от строительного супермаркета «Добрострой», сообщил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Севастополе Максим Сердюк.

— Там должно быть кольцевое движение. Сейчас уже рассматривается вопрос и кольцевого движения на подъеме к магазину «Добрострой», потому что планируется застройка большого пятна на въезде на ПОР, с левой стороны, где ТЭСовская заправка. Там будет строиться огромный жилой массив. Поэтому всё в процессе, — ответил М.Сердюк на вопрос «Севастопольской газеты» о давно обещанном жителям участке дороги на пересечении Столетовского проспекта с ул.Шевченко.

По его информации, проект уже готов, а его реализация зависит только от тех финансов, которые выделяются.

— Москва выделила нам деньги. Сегодня Севастополь уже выполнил работы по 29 дорогам 2023 года. Темпы, которыми мы сегодня ремонтируем дороги, удивляют. Никогда такого не было в Севастополе. Поэтому мы сегодня находимся в десятке регионов, которым уделяется особое внимание по выполнению работ и по их финансированию. Федеральная позиция такова, что те регионы, которые сейчас выполняют качественно работы в том объеме, который им дается, дополнительно поощряются финансово, — прокомментировал М.Сердюк.

Отметим, что 27 декабря 2022 года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства транспортной связи между Столетовским проспектом и ул.Тараса Шевченко с устройством транспортной развязки в одном уровне. Проектную документацию выполнило ООО «Сибпроектстрой».