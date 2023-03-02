Кровельные работы на Большой Морской, 15 приостановлены

Документы по дополнительному обследованию несущих конструкций в зоне обрушения крыши на историческом доме направлены на согласования в Севнаследие.

11 февраля во время замены кровли в доме на ул.Б.Морская, 15 строители повредили сеть теплоснабжения. Одна из труб лопнула, потолок в квартире на третьем этаже намок, а затем рухнул. Аварийная ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Спустя пару недель журналистам показали, что сделано по устранению последствий аварии.

— На сегодняшний день работы на объекте остановлены. Подрядчик выполнил дополнительное обследование несущих конструкций перекрытия в зоне обрушения и направил документацию в Севнаследие на согласование для проведения дальнейших работ. Ранее проектом эти работы учтены не были и к капитальному ремонту кровли они не относятся, — сообщил директор НКО Фонд содействия капитальному ремонту Севастополя Дмитрий Шпагин.

По его словам, обрушение произошло, когда за кровлю отвечал подрядчик, поэтому участок верхнего розлива отопления был заменен незамедлительно. За нарушение техники безопасности подрядчик оштрафован. К настоящему времени в полном объеме убрана засыпка шлака в зоне обрушения, очищены старые деревянные балки. Две из них оказались прогнившими.

После получения из Севнаследия согласованных рекомендаций по ремонту прогнивших балок несущих конструкций, подрядчик выполнит необходимые работы за свой счет.

— Процедура согласования займет порядка двух-трех недель, — уточнил директор ФСКР, а полностью работы по ремонту кровли завершаться согласно контракту — осенью этого года.

Д,Шпагин также рассказал, что в этом году запланировано отремонтировать 109 кровель. В работе уже 25 домов. В течение ближайших трех лет при наличии финансирования планируется отремонтировать фактически все дома на Большой Морской.

Ущерб подрядчик компенсирует

Разрушенный потолок в квартире 16 на ул.Большая Морская, 15 уже восстановлен. Квартира опять пригодна для проживания.

— Ситуация, которая произошла, не была спланирована. Мы никого не бросили. Активно участвовали в устранении аварии и повреждений в квартирах: удаляли влагу, для проведения биообработки от будущих грибков на стенах, полу и потолке за 12 тысяч рублей пригласили клининговую компанию, — объяснил главный инженер компании подрядчика «МСК Норматив» Сергей Тимофеев.

Кроме того арендаторам квартиры, в которой рухнул потолок, в качестве первичной помощи было выдано 50 тысяч рублей, но, по словам С.Тимофеева, уже через несколько дней они потребовали 300 тысяч. Подрядчик от компенсации не отказывается, но хочет делать все в правовом поле, на основании оценочной экспертизы причиненного ущерба.

Собственники квартиры на втором этаже и магазина дорогой одежды на первом за компенсацией причиненного ущерба личному имуществу или вещам пока к подрядчику не обращались.