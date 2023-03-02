Дыры в асфальте на улице Льва Толстого пообещали заделать

Таким образом координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Севастополе Максим Сердюк ответил на вопрос «Севастопольской газеты» о том, как будут ремонтировать только что отремонтированную улицу. По его информации, по улице Льва Толстого вопрос лежит в плоскости судебных тяжб.

В свою очередь руководитель ГБУ «Севастопольский Автодор» Николай Калягин оценил состояние недавно отремонтированного дорожного покрытия, как некритическое.

— Примерно по 10% покрытия идет выщелущивание и имеются проблемные участки. Предписание подрядчику «ДоринвестКрым» уже написано, судебные претензии им выставляются, — сообщил он. По мере выставления предписаний, подрядчик выходит и переделывает свой же брак.

При этом Н.Калягин напомнил, что аналогичная ситуация сложилась по дорожному покрытию на спуске Котовского, куда подрядчик-бракодел также выходит и восстанавливает покрытие за свой счет.

— И будут переделывать пять лет! — заверил руководитель Севавтодора.

Тянут резину

Он рассказал, что есть и иной механизм решения проблемы. Если подрядчики не реагируют на предписания, ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя» ведет с ними судебные дела, а ГБУ «Севастопольский Автодор» выписывает предписания, согласно которым переделка ведется за подрядчика. Смету потом выставляют в судебном порядке подрядчику, который не выполняет свои гарантийные обязательства.

При этом автодоровец посетовал, что переписка с подрядчиком занимает уж очень много времени. Процедура долгая, но она ведется постоянно. Ноесть 30 дней на рассмотрение, подрядчики тянут все эти 30 и в последний день дают ответ.

Пишут письма

— Мы всем пишем письма, ведем претензионную работу, просим выйти и выполнять работу, — пояснил Н.Калягин.

Если бы по Льва Толстого подрядная организация не реагировала на выставляемые претензии, была бы поставлена точка. Но недавно подрядчик переделывал там люки.

Действительно проблема и в том, что подрядчик ушел из Севастополя и сейчас работает в Крыму.

— Честно скажу, это одна из первых организаций, которая у нас выполняла работы в Севастополе, она зарекомендовала себя положительно, у них был огромный объем работ. Что произошло по Льва Толстого, я тоже знаю, и почему сейчас там идут разрушения. Но, учитывая, что компания вышла сейчас из Севастополя и работает в Крыму, им достаточно проблематично выполнять обязательства, и поэтому идет такая затяжка.

Сами заделаем

В результате обсуждения именно такой ответ на заданный вопрос дал Н.Калягин.

По его словам, в Севавтодоре знают о необходимости привести дорогу на Льва Толстого в надлежащее состояние, тем более, что по документам дорога полноценно введена в эксплуатацию. Не говоря о качестве самого дорожного покрытия, он вынужден был признать, что на повороте к Пенсионному фонду налицо откровенные дыры.

— Мы заделаем! — пообещал Н.Калягин.