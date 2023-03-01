ВС РФ предотвратили атаку украинских беспилотников на Крым

«Предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО. Еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не допущено», — цитирует ТАСС официального представителя Минобороны РФ.