В парке Победы и Студенческом сквере наведут красоту

На фонтанах городов-героев жестяные буквы заменят на литые, установят стенды парковой навигации, а для памятных деревьев на Аллее героев СВО обустроят систему капельного полива.

О преображениях, которые должны произойти к 9 мая в парке Победы и Студенческом сквере на территории этого парка, переименованном на днях в Сквер героев СВО, сообщил в социальных сетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он рассказал, что в сопровождении своего заместителя Евгения Горлова и спикера заксобрания Владимира Немцева в рамках выездного совещания посетил этот парк: «Обошли вместе всю территорию, посмотрели проблемные места».

По результатам увиденного губернатор озвучил ряд поручений.

Первое — привести в порядок фонтаны городов-героев. Как оказалось буквы с названием городов на них сделаны из тонкой жести и местами уже облезли. «Надо сделать литые», — поручил подчиненным градоначальник.

Необходимо обеспечить посетителей парка навигацией. «Территория большая, ориентироваться в парке без указателей сложно. Например, с левой стороны парка, по направлению к морю, есть стационарный туалет, но о нем мало кто знает», — обеспокоился М.Развожаев и поручил посчитать стоимость замены скамеек для начала на центральной аллее. На их качество часто жалуются горожане. Также по его заданию на Аллее героев СВО обустроят систему капельного полива «памятных деревьев».

Интернациональный фонтан уже не уместен

В Студенческом сквере совсем рядом с новым объектом — Аллеей героев СВО — находится фонтан «Европа». Его построили еще в украинские времена и на бортике написали названия европейских стран. При губернаторском обходе оказалось, что на «Украине» нарисована большая буква Z.

«Рядом с Аллеей наших героев находится «Интернациональный фонтан», сейчас такое соседство выглядит неуместно. Видимо поэтому кто-то уже начал выражать свою позицию вполне ясно, как вы видите на фото», — написал М.Развожаев, обращаясь к горожанам.

Он предложил названия стран с фонтана убрать, а вместо них разместить наименования соединений и воинских частей Вооруженных сил, Росгвардии, других войск и воинских формирований, в том числе кораблей и судов, принимающих участие в СВО. Другой вариант — нанести на гранитные плиты фонтана имена наших павших воинов.

«Если у вас есть свои предложения, обязательно пишите, всё посмотрим, а потом устроим народный опрос. Такое решение нам надо будет принять всем вместе», — призвал своих подписчиков губернатор.

Глас народа о фонтане

Реакция севастопольцев начала поступать незамедлительно. Как и положено в соцсети мнений было много и они разделились.

«Названия воинских соединений — на фонтан, а таблички с именами героев — на аллею с деревьями. Деревья живые и герои вечно живые!» — один из комментариев.

Кто-то предложил: «Надо изменить форму фонтана. Сделать, чтобы из середины дугой к краям чаши шла металлическая струна с желобом внутри в форме дуги-радуги. На ней выгравировать имена наших героев и по этой дуге пустить воду. Возле каждой фамилии в дуге сделать щель, чтобы был выход воды в виде капель-слез».

«Я против! Не уподобляйтесь, все мы знаем, где заканчивали «борцы с памятниками».

«Для тех кто погиб можно будет и что-нибудь новое построить».

«Это фонтан — по парапету бегают дети».

«Я считаю, пока идет СВО не нужно размещать на всеобщее обозрение имена тех, кто принимает участие в данной операции».

«Парк Победы хоть так и называется, но это место отдыха. Фонтан на юге — место, куда люди приходят в зной посидеть на бортиках и освежиться. Так зачем же на них наносить фамилии и те же названия в/ч? Кощунство какое-то получается».

«Лучше вообще всё новое сделать, а фонтан оставить в покое».

«Для павших в СВО героев надо построить новый, достойный парк».

О парке

«Гуляли в парке в выходные, на набережной полная разруха. Жалко смотреть. Хотят единственное нормальное кафе снести. До сезона мало времени осталось, неужели так всё и останется?»

«Когда благоустройство закончится? Дороги, парковка, освещение, обрезка деревьев?!»

О туалетах

«Туалеты! Их нет. Те, которые есть, закрыты. Один-единственный работающий туалет на набережной возле «Баскин Робинса», и тот платный. Все кусты загажены, салфетки валяются. А что еще людям делать, если некуда сходить в туалет на такой большой территории».

«В парке явно недостаточно туалетов. Желательно стационарных вместительных и удобных. Давайте уже повышать санитарную культуру».

Ну и общее мнение: «С туалетами беда».

О скамейках, капельном поливе, шалманах

«Обновить парк надо обязательно, скамейки, плитку, которая местами провалилась. Большая просьба не сносить кафе «Три пальмы» — единственное нормальное место, где можно покушать и отдохнуть на набережной».

«Парк Победы надо постоянно присматривать, ухаживать, тем более, что изначально его похабно сделали».

«Михаил Владимирович, вы не заметили, что газоны изуродованы новым строительством ненужных павильонов, стройматериалы, вбитые в землю трубы, ограждение — всё брошено».

«Правильные поручения. Надо обновить всё к 9 Мая, а капельное орошение для деревьев — это прекрасное решение, чтобы деревья не засохли».

В цделом севастопольцы высказались от души. Посмотрим, прислушается ли к ним власть.