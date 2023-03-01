Просят федеральные льготы и для гражданского персонала СВО

Севастопольские депутаты обратились в Москву за соцподдержкой для гражданских служащих Вооруженных Сил, участвующих в СВО.

Гражданский персонал Вооруженных Сил РФ наравне с военнослужащими выполняет поставленные задачи в ходе специальной военной операции (СВО), но меры социальной поддержки, которые оказываются военнослужащим, мобилизованным и другим категориям граждан, выполняющим задачи в зоне СВО, они не получают.

С просьбой оказать помощь в решении данного вопроса к депутатам заксобрания Севастополя обратились гражданские служащие судов обеспечения Черноморского флота, задействованного в проведении специальной военной операции. В частности, к депутатам обратились родственники членов экипажа спасательного буксирного судна «Василий Бех», погибших 17 июня 2022 года в районе острова Змеиный в акватории Черного моря при выполнении специальных задач СВО.

— В целях соблюдения общеправового принципа социальной справедливости Законодательное собрание Севастополя просит председателя Правительства рассмотреть возможность установления дополнительных мер социальной поддержки гражданскому персоналу Вооруженных Сил Российской Федерации, задействованному в выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, — сообщила парламентариям председатель постоянного комитета по здравоохранению и социальной политике Татьяна Щербакова, представляя текст обращения.

Она отметила, что «трагические события, произошедшие на данном буксирном судне летом прошлого года и повлекшие за собой гибель членов экипажа, не могут быть оставлены без внимания».

Обращение к председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину 28 февраля было поддержано депутатами заксобрания Севастополя единогласно.