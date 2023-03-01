Пишут диктант по ЖКХ

Мероприятие проводилось в школе «Экотех». На него пришли депутаты и члены партии «Единая Россиия». Своевременному началу диктанта в очном формате помешали хакерские атаки на партийный сайт. Впрочем принять участие в акции можно аж до 17 марта, только уже в онлайн-режиме.

«Эта акция рассчитана на повышение грамотности в сфере ЖКХ. Сегодня в очном формате она проводится по всей России. Это нужно для жителей МКД и старших по дому. В диктанте содержится 30 вопросов и нужно ответить хотя бы на 25, чтобы получить электронный сертификат участника. При желании тест можно пройти несколько раз, при этом вопросы не будут повторяться», — рассказала заместитель председателя Совета Гагаринского МО Елена Яковлева.

На вопросы теста ответит далеко не каждый, так как они довольно-таки специфические. Например: «Исполнитель коммунальной услуги обязан уведомить потребителей о дате начала проведения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг не позднее чем за...» Даны три варианта ответа: 5 , 10 или 15 рабочих дней.

Допустим, неплохо бы знать и «что хранится в месте, определенном собрании собственников» и «кратность вывоза мусора». Кстати, подсматривать ответы в интернете можно. Главное, уложиться по времени. Всего на прохождение теста отведено 30 минут.

«Цель диктанта — обучение, углубление своих знаний. Поэтому, если человек не знает ответ на вопрос, конечно, он может подсмотреть. По итогам акции будет формироваться рейтинг грамотности регионов в сфере ЖКХ, который будет опубликован на различных ресурсах. Поэтому, тем больше севастопольцев примет участие в акции, тем лучше», — объяснила куратор мероприятия Екатерина Семина.

Самых активных его участников планируется наградить грамотами и, возможно, ценными подарками.

На диктант были приглашены и представители управляющих компаний. Но никто из них не пришел. Видимо в этой области они и так все знают.

Научат в «Школе грамотного потребителя»

«В Севастополе существует проект «Школа грамотного потребителя», который направлен на повышение грамотности в области ЖКХ. До пандемии на базе партии мы уже провели 10 курсов. Каждый курс включает в себя несколько лекций. В ближайшее время занятия возобновятся. Приходить на них может любой желающий, но по записи. Информацию мы обязательно скоро опубликуем на сайте», — сообщила Е.Яковлева.

По ее словам, на данный момент в городе дела с жилищно-коммунальным образованием обстоят не слишком хорошо. Собственники зачастую не знают свои права и не понимают, что это они собственники своего дома, а не УК. Поэтому с управляющих компаний нужно обязательно требовать отчеты и контролировать объем и качество выполняемых услуг.