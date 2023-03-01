Пересчитали плату за общедомовые нужды

Жителям многоквартирных домов в марте придется оплатить то, что раньше они не оплачивали.

До конца марта севастопольцам придут платежки с перерасчетом за общедомовые нужды (ОДН). Некоторые горожане такие квитанции уже получили и забили тревогу, но массовых жалоб в жилинспекцию пока не поступало. Пока было три таких обращения. Например, был вопрос, почему за общедомовые нужды было начислено на 800 рублей больше?!

Под общедомовыми нуждами подразумеваются обслуживание дома и содержание общего имущества: холодная и горячая вода для мытья подъездов, электроэнергия для освещения этажей и работы лифтов.

Почему пересчитали

Постановление Правительства РФ начало действовать с сентября прошлого года, но многие россияне начали узнавать о нем только сейчас с получением новых квитанций. Причем перерасчет за прошлый год может быть произведен как в положительную, так и в отрицательную сторону, пояснили «Севастопольской газете» в Госжилнадзоре.

Кто выиграл

На данный момент за ОДН жильцы многоквартирных домов платят двумя способами: либо по нормативам, либо по фактическому потреблению ресурсов по показаниям общедомовых приборов учета. Во втором случае расходы распределяются между всеми жильцами пропорционально занимаемой площади. Однако существовали ограничения: даже если в доме есть общие приборы учета, сумма на каждого потребителя не могла превышать нормативы, которые устанавливались региональными властями.

«Так как ОДН было ограничено нормативом, разницу оплачивали управляющие компании», — пояснили в Госжилнадзоре.

Теперь, после введения новых правил, управляющие компании выиграют. Но вот как быть с недобросовестными соседями, которые занижают показания или не передают их вовремя, а это, в свою очередь, может повлиять и на общие показания?

«Каждый будет нести ответственность в пределах своей доли в общедомовом имуществе. За соседей никто платить не будет», — заявлял в своем Телеграм-канале глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Наши эксперты пояснили, что недобросовестному соседу рано или поздно придется оплатить свои долги и тогда «ситуация скорректируется». По умолчанию перерасчет ОДН будет проводиться раз в год, но жильцы на собраниях собственников могут утвердить и свой, более частый график сверок с данными общедомовых счетчиков.

«Перерасчет производится по истечении каждого календарного года в течение первого квартала года, следующего за расчетным годом. Величина перерасчета учитывается в составе платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества», — разъяснили в Госжилнадзоре Севастополя.

Получается, что те жильцы МКД, которые получат квитанции с более высокими суммами, оплатят их только один раз. А следующий перерасчет, если не будет другого решения, произойдет только через год.

Особо подчеркивается, что речь идет не об увеличении тарифов ЖКУ, а только об оплате того, что раньше не оплачивалось. Чтобы расчеты были максимально точными, жильцам нужно вовремя передавать в УК показания квартирных счетчиков.