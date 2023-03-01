Мошенники продолжают обманывать по телефону и интернету

С 20 по 26 февраля полицейскими зарегистрировано 52 заявления граждан, попавших на уловки дистанционных мошенников, общая сумма ущерба составила 18 миллионов 727 тысяч рублей.

Мошенники действуют через социальные сети, сайты, мессенжеры и просто звонят своим жертвам.

Жертвы объявлений

Двое жителей Ялты и алуштинец воспользовались сайтом бесплатных объявлений, в результате чего лишились в общей сумме около 290 тысяч рублей. В полиции заявители пояснили, что увидели размещенные объявления о продаже различных товаров и вступили в переписку с якобы продавцами. Уточнив стоимость оплаты за покупки, жители Ялты перевели на неизвестные счета 54,5 и 85 тысяч рублей, а житель Алушты 150 тысяч.

После перевода денег на указанные лже-продавцами счета, все объявления исчезли, а на связь с заявителями никто не вышел.

Позвони мне, позвони!

Среди зарегистрированных за неделю преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством, 23 — с использованием телефонных звонков. Люди, поддавшись на выдуманные, но вполне правдоподобные истории, отдали мошенникам более 15,5 миллиона рублей. Неизвестные звонили на мобильные телефоны потерпевшим и представлялись сотрудниками правоохранительных органов и банков. Рассказывая своим жертвам о том, что на их имя пытаются незаконно оформить кредиты, предлагали осуществить денежные переводы на якобы безопасные счета. В результате потерпевшие перевели мошенникам от 351 тысячи рублей до 3 миллионов рублей. После того как потерпевшие поняли, что доступа к новым счетам не имеют, они поспешили за помощью в полицию.

Одиннадцать крымчан стали жертвами схемы «Ваш родственник попал в ДТП», в результате чего стали беднее на почти семь миллионов рублей.

Потерпевшим звонили и на стационарные телефоны, и на личные мобильные номера. Неизвестные, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и работниками медицинских учреждений. Лже-полицейские сообщали жертвам, что их близкие родственники якобы являются виновниками ДТП, и предлагали уладить вопрос о снятии обвинения за вознаграждение. На мобильные телефоны потерпевших поступали звонки от якобы медицинских работников, сообщавших, что родственникам, попавшим в ДТП, в срочном порядке необходимо провести дорогостоящую операцию. Ко всем потерпевшим по месту жительства приезжали незнакомые люди в медицинских масках, представляясь курьерами, забирали деньги, приготовленные для «спасения» родных.

Фальшивые сайты и приложения

Свыше восемьсот тысяч исчезло со счетов потерпевших после скачивания сторонних приложений на мобильные устройства и путем перехода по ссылкам от неизвестных источников.

Потерпевшие рассказали полиции, что в мессенджере с ними связывался неизвестный, который представлялся работником одного из банков, предупреждал о подозрительных транзакциях и настоятельно рекомендовал с целью сохранения денежных средств устанавливать на мобильные телефоны сторонние приложения, которые якобы смогут обезопасить их сбережения. После установки и ввода персональных данных с банковских счетов заявителей списались деньги в общей сумме более 640 тысяч рублей.

Жительница Симферополя разместила объявление о продаже дорогостоящего телефона. Неизвестный написал женщине о том, что его заинтересовал товар, и он хочет как можно скорее его приобрести. Злоумышленник прислал сообщение, в котором была ссылка для оплаты товара. Продавцу нужно было ввести реквизиты своей банковской карточки, однако в результате деньги не пришли, а ушли.

Житель Армянска лишился денег с карточки после того, как осуществил переход по неизвестной ссылке, которую ему прислал «покупатель» его книг.

Полиция призывает граждан быть бдительными и рекомендует:

— не передавать свою банковскую карточку посторонним лицам;

— не сообщать никому реквизиты своей банковской карты и ее ПИН-код;

— не сообщать какие-либо СМС коды, даже сотруднику банка;

— не подтверждать операции, которые вы не производили;

— не верить людям, представляющимися сотрудниками правоохранительных органов и сотрудниками банковской сферы, которые сообщают, что сиюминутно с вашим денежным счетом совершаются какие-либо транзакции;

— не переходить по неизвестным вам ссылкам, поступившим к вам через мессенджеры от сторонних источников;

— не устанавливать на свои мобильные телефоны приложения, о которых впервые слышите или не имеете подробную информацию о том, как оно работает;

— не соглашаться на предоплату при покупке или продаже имущества через бесплатные интернет порталы;

— не следовать инструкциям неизвестных граждан, пытающихся убедить в быстром получении «легких» денег. Никто не заинтересован в том, чтобы безвозмездно обогатить вас.

Если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.