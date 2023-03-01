Хорошо забытое старое

Мода наступающей весны возвращает нас к трендам 80-х годов прошлого столетия и к нулевым.

Брюки карго с многочисленными кармашками и вареные джинсы снова в моде. Варенки активно носили в 80-90-х годах прошлого века, карго — в нулевых. Кроме того, сейчас актуальна практически вся одежда из денима — любой посадки, кроя и цвета.

Экстремально короткие и длинные юбки, кружево, корсеты, пайетки — все это уже было, но вернулось в слегка измененном виде. Женщинам снова не стыдно ходить почти раздетыми: с открытыми плечами, животом, ногами и вырезами на боках и спине. Про вызывающее декольте модельеры пока молчат.

Деним с ног до головы

Высший пилотаж — это тотал деним. И даже не просто джинсовая юбка, блузка или куртка, а еще и аксессуары: сумки, сапоги и головные уборы. Можно всё и сразу! Кстати, необязательно, чтобы в одном образе был только один оттенок джинсовой ткани. Очень стильно будут смотреться и такие сочетания, как синий + черный, белый + голубой, вареный + рваный, ну или всё, что заблагорассудится.

Кстати, в моде разные модели: клеш, прямые и узкие «скинни», момы (мамины джинсы) и бананы, с высокой посадкой и не очень, бойфренды и джинсы на резинке. Словом, почти всё, что было когда-то в этом джинсовом мире придумано, то и модно.

Незаслуженно подзабытые брюки карго можно снова вытаскивать из шкафов. Главное, чтобы размер подходил. Отличительная особенность таких штанов заключается в свободном крое и обилии накладных карманов. Между прочим, самая ранняя версия карго была разработана в 1938 году в штаб-квартире британского военного министерства. Английским солдатам требовалась одежда, в которой можно было бы хранить растущую коллекцию снаряжения.

Классическая расцветка карго — камуфляжная. Но актуальны и другие оттенки: начиная от черного и заканчивая песочными. И все же один из ультрамодных вариантов это... ни за что не догадаетесь. Это брюки карго из денима! То есть джинсы с кучей карманов. Практично и красиво.

Для женственных образов

Еще одно триумфальное возвращение в моду связано с кружевом, прозрачными тканями и фасонами на одно плечо. Модное женское платье из кружева будет уместно в офисе, на вечеринке или официальном мероприятии. Лучше отдавать предпочтение плетению из натуральных нитей (хлопок, лен, шелк).

Блузы, рубашка и футболки модницы могут заменить на кроп-топы — короткие майки и бра — майка в виде лифчика. Желательно, чтобы был виден живот (увы, такой наряд подойдет не всем). Снова реабилитированы экстремально короткие юбки и шорты.

Вернулась мода на цветочные принты. А фаворитом станет змеиный принт.

Вырезы и низкая посадка

Юбка с низкой посадкой — в тренде. Модели миди и даже макси, ярких и базовых цветов, а также юбки из пайеток, кожи и другой плотной ткани.

Драпировка и запах — тенденции нового весеннего сезона. Они используются в длинных моделях. А еще — разнообразные вырезы: на талии, бедрах и на подоле.

Вторая кожа

На модных показах чуть ли не каждый второй дизайнер представил свое видение кожаного платья. Среди новинок можно найти модели на одно плечо, приталенного кроя без бретелей, платья-футболки с принтом и двухцветные вариации. Носить такое платье можно круглый год.

Для прохладной весны есть достойное решение — кожаные платья-сарафаны. Любопытно, что настоящий бум на платья из кожи произошел в тот момент, когда дизайнеры в один голос выступили в защиту животных и окружающей среды. Впрочем, стоит присмотреться к платью из экокожи.

Для романтичного и нежного образа можно выбрать платье розового либо пудрового цвета, а на каждый день подойдут черный, кофейный или коричневый оттенки. Для особых случаев стоит присмотреться к красному платью из кожи.

Плащи и обувь

Лидирующие позиции в весеннем гардеробе не сдают плащи. Они могут быть любыми: английский тренч, А-силуэта с поясом на талии, просто прямой. Еще одно модное возвращение — расклешенный плащ, который обтягивает лиф, а ниже талии становится объемным. Модель скрывает и узкие, и широкие бедра, подчеркивая талию. Плащи из винила — экстравагантная альтернатива классической плащевке.

Актуальной будет металлизированная обувь, туфли-лодочки и грубые ботинки, резиновые сандалии рыбака и снова — обувь на высоченной танкетке. В общем, здесь также отслеживаются контрасты и крайности. Можно даже носить лодочки с очень острым носом — кошмар из 90-х, но в несколько преображенном варианте.

Две сумки на все случаи жизни

Если говорить о главной сумке 2023 года, то это модель макси: огромные шопперы, гигантские клатчи, массивные тоуты и другие варианты представлены в коллекциях чуть ли не всех брендов.

Противоречивый тренд, на котором продолжают настаивать дизайнеры, — две сумки сразу. Комбинации могут быть любыми. Самый простой вариант: две сумки одной фактуры или цвета, но разного размера. Более сложный: шоппер и микромодель, авоська и деловой портфель.

И немного о мужчинах...

Самым модным мужчина будет выглядеть в брюках карго и сапогах-казаках. Казаки, а вернее, ковбойские сапоги — это одна из самых трендовых моделей обуви весеннего сезона. Их предлагается сочетать с классическим костюмом — с джинсами и даже с короткими шортами.

В моду вернулись галстуки, но теперь носить их можно крайне небрежно. Предлагается надевать по паре галстуков сразу, носить их поверх пиджаков, просунуть между пуговицами рубашки.

А еще актуально все, что касается морской тематики: от матросских шапочек до бретонских широких полосок на тельняшке.