Дороги стали делать качественно, но вопросы к качеству остались

Координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Севастополе Максим Сердюк 1 марта провел в городском штабе ОНФ совещание с подрядными организациями, выполняющими в Севастополе дорожные работы.

Похвалил, но поставил на вид

По словам М.Сердюка, к качеству выполняемых работ у него вопросов не возникает, дорожники, по мнению общественника и заодно чиновника (руководителя Ленинского района), «научились делать здорово, классно». Отдельно он поблагодарил директора ГБУ «Севавтодор» Николая Калягина за открытость и прозрачность. Но указал на проблемы с оставляемым дорожными рабочими на объектах мусором, в том числе брошенных остатках асфальтобетона.

— Очень хочется позвать туда природоохранную прокуратуру, поскольку из раза в раз мы обращаем на это внимание, — обратился М.Сердюк к представителям подрядчиков.

Еще одной проблемой координатор проекта назвал доступность городской среды.

«На какой бы национальный объект не вышли, везде имеются моменты относительного понижения бортового камня. Где-то абсолютно не понятно, для чего это было сделано, где-то понижение, наоборот, был пропущено, — констатировал М.Сердюк, отметив, что подобные отклонения от проекта в дальнейшем приводят к необходимости переделок. Он призвал строителей к обеспечению контроля на всех стадиях производства работ.

При этом, похвалил за достигнутое качество установки бортовых камней.

Пообещал посадить в инвалидные коляски

Еще одной проблемой М.Сердюк назвал обеспечение инклюзивности на обновленных дорогах, и для наглядности даже пригрозил привлечь к контролю степени доступности среды инвалидов-колясочников.

«Я готов вам предложить инвалидное кресло для того, чтобы вы на своем опыте ощутили, что испытывает подготовленный человек, который уже давно находится в коляске. Мы должны думать о них, в первую очередь. У нас достаточно таких людей в городе, и мы не должны о них забывать», — строго уведомил координатор подрядчиков.

Те, в свою очередь, сослались на сложности севастопольского рельефа местности, с которым порой «ничего невозможно сделать».

Обязал лечить поврежденные деревья

По словам координатора, особое внимание следует обращать и на поврежденных в результате выполняемых работ деревья.

«Если и повредили, то по дереву сразу надо выполнить все необходимые требования, чтобы оно заживало, — попытался настроить коллег народный эксперт.

Он также указал на неприемлемую ситуацию по оставленным на объектах спиленным веткам, которые потом приходится убирать муниципалитетам.

Стоит отметить, что между присутствующими практически не возникло разногласий, участники совещания дружно покивали в ответ и пообещали все исправить, всемерно поддержать и впредь принимать контролирующих общественников на объекте на любой стадии ремонта.

Однако М.Сердюк и тут проявил строгость, напомнив, что все перечисленное должен, в первую очередь, отслеживать внутренний стройконтроль, который, по его мнению, у подрядчиков на сегодня, явно представляет собой слабое звено.

«Всем огромное спасибо, все дороги сегодня у нас проходят более гарантийного срока без какого-либо вмешательства, но подобные вещи присутствуют», — вновь обратился он к не возражающим ему участникам совещания.

Призвал вспомнить об экологии

В завершении М.Сердюк напомнил об экологии: «Очень много остается у нас под землей. У вас это, скорее всего, в контрактах прописано на утилизацию. Но если мы начнем убирать землю вдоль бортовых камней, мы там все это найдем, — подытожил совещание М.Сердюк.