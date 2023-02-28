Затягивать с созданием федерального округа для новых регионов не стоит

Вопрос создания федерального округа на новых территориях назрел, затягивать с этим нет смысла. Такое мнение выразил глава комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции новых территорий, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Вопрос создания федерального округа давно назрел, и затягивать с этим нет смысла. Во время наших последних посещений Донецка, Луганска, Херсонской области стало ясно, что интеграционные процессы надо держать на контроле. Это вопросы очень непростые, мы по судьбе Крыма хорошо знаем. Создание Крымского федерального округа позволило решать вопросы быстро, на месте», — цитирует ТАСС В.Константинова.

По его словам, в каждом сельском поселении должно быть ощущение присутствия власти. При этом, отвечая на вопрос о включении Крыма в состав нового федерального округа, В.Константинов ответил: «У нас своя судьба, у нас все получилось во время Крымской весны». «Крымская команда была очень собрана. К сожалению, на новых территориях все не так, и поэтому вопросы интеграции там более сложные», — добавил спикер.

Крымский федеральный округ был создан в 2014 году, в 2016 году упразднен, Республика Крым и Севастополь включены в состав Южного федерального округа.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы указанных регионов подписали договоры об их присоединении к России. 4 октября В.Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России.