Упрощенцам пониженные ставки налогов сохранили

Таким образом действие пониженных ставок в размере 4%, если объектом налогообложения являются доходы, и в размере 10%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, для налогоплательщиков, использующих упрощенную систему налогообложения, продлены на налоговый период 2023 года.

Представляя законопроект, директор департамента финансов Алексей Плотников объяснил парламентариям, что упрощенная система налогообложения в последнее время оправдала себя. По его данным увеличение налоговых поступлений от таких предприятий на протяжении последних трех лет соответствует примерно 10%. Кроме того, сниженные ставки действуют и в Республике Крым, поэтому есть опасность, что предприниматели просто мигрируют в конкурентный соседний регион.

— Такая мера принимается с учетом того, что упрощенная система налогообложения действует в Республике Крым. Так как наш субъект очень ограничен, то существует вероятность оттока наших предпринимателей в соседний регион. В какой-то мере мы вынуждены его принимать, — сообщил А.Плотников.

Замгубернатора по экономическим вопросам Мария Литовко также обратила внимание депутатов на сложившуюся за ноябрь-декабрь тенденцию по оттоку предпринимателей.

— Мы осознаем, что если мы сейчас не примем этот закон с учетом того, что он действует в соседнем регионе, то многое потеряем. Все понимают, что предпринимателю не обязательно будет переезжать в другой регион. Так не менее 600 предпринимателей могут изменить юрисдикцию с учетом простоты их действий. Они ни к чему не привязаны — ни к земельным участкам, ни к недвижимости, ни к торговым объектам. В том числе, мы должны не допустить потери бюджетных средств, с одной стороны, мы, конечно, могли бы прогнозировать и рост, если бы налоги не были сокращены, с другой стороны, отток предпринимателей может привести к падению даже уровня налогов по сокращенной системе налогообложения. В итоге потери будут выше, до 20% в год от того объема, что мы имели в 2022 году, — уточнила М.Литовко.

В большинстве депутаты выразили поддержку предпринимателям.

— В период пандемии и сейчас во время проведения СВО поддержка наших предпринимателей и нашего бизнеса необходима. Нам надо сохранить и производство и рабочие места — это важно для всех нас, — отметил спикер парламента Владимир Немцев.

Как и было обещано, пониженные ставки упрощенной системы налогообложения будут действовать с 1 января 2023 года.