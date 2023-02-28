Швеи объединились в батальоны и строчат

Относительно недавно в Севастополе появились VZVOдшвей и ШвейБат. Волонтеры объединились, чтобы заниматься благородным делом — помогать бойцам на передовой, чем могут. Для участников СВО они шьют не только термобелье, но и нашлемники, гамаши, всевозможные подсумки, дождевики.

Шьют всё

«Мы раскраиваем примерно 50 метров флиса в неделю. Группа была организована в сентябре. Начинали с футболок и нижнего белья. Шили шорты. Потом перешли на термобелье и теплые шапочки. Шьем флисовые кофты с карманами на рукаве, штаны, да буквально все», — рассказала активная участница «швейного взвода» Елена Харитонова.

Сейчас в их группе активно трудится около 20 швей. Причем это женщины совершенно разных профессий. Среди них и учителя, и юристы. Некоторые, кстати, практически не умели шить, зато имели огромное желание как-то помочь бойцам на передовой. По понедельникам в помещении, где проводятся курсы кройки и шитья, идет раскрой изделий. Потом подготовленную ткань швеи развозят по домам и дошивают уже дома. Делают это в свободное от работы и от семьи время, зачастую ночью. А утром идут на основную работу.

Взвод швей на данный момент, в основном, выполняет заказы для роты «Севастополь» казачьего штурмового батальона «Таврида», 810 бригады, но не только. Счет готовых изделий уже идет на тысячи. А недавно швеям заказали новинку — 50 пятиточечников. Как можно догадаться, название изделия образовано от пятой точки, той самой, на которой сидим.

«Пятиточечники — это такая сидушка-трансформер. Этот предмет очень полезен солдатам, он служит и сидушкой, и при необходимости лежаком. Дополнительно крепится специальными фиксаторами, очень удобно нам нем где-то съехать, сесть, прислониться в окопе», — рассказала волонтер и координатор группы Карина Горовая.

Ткань для пятиточечника нужна достаточно плотная, а в качестве прокладки используется специальная пенка, чтобы сидушка не промокала.

Еще швеи впервые будут шить нашлемники. Военнослужащие попросили усовершенствовать обычные, добавив к ним дополнительный кармашек, чтобы можно было, например, положить сигареты. С учетом того, что скоро начнется жара, бойцы также передали просьбу сшить им футболки с сеточкой.

«У нас были и нестандартные ситуации. Например, для одного из мобилизованных мы сшили целый гардероб 66 размера! Нигде такой специальной одежды он найти не смог. Еще один заказ у нас был на двухметрового мужчину. А, бывает, наоборот, просят сшить комплекты для очень маленьких солдат», — рассказала волонтер Ольга Никитина. Кстати, она — владелица помещения, где по понедельникам работает «раскроечный цех» швейного взвода.

Швеи используют ткань очень экономно: из остатков делают одноразовые подушки для госпиталей. Их подкладывают раненым под голову или под ноги. А фурнитуру закупают с большой скидкой у местных предпринимателей, которые таким образом решили поддержать общее дело. Активно помогают и неравнодушные горожане — недавно подарили 10 мешков ниток.

Впрочем, волонтеры всегда рады любой помощи, особенно нужны рабочие руки.

Шьют по заявкам, корректируют по отзывам

Группу ШвейБат организовала завуч по воспитательный работе школы №47 Наталия Зиновьева. Его «головной офис» располагается в селе Орлиное. Сейчас там работает около 15 человек.

ШвейБат отправляет свои изделия черноморцам и хабаровчанам, но швеи готовы помогать всем российским военнослужащим, насколько хватит их сил.

«Мы напрямую «за ленту» передаем вещи, которые шьем. Это дождевики, нательное белье, подсумки, гамаши. Я прошу ребят внести какие-то коррективы, чтобы они сказали насколько удобно или нет, что нужно изменить. Я сама недавно лично съездила, и ребята попросили дополнительно отшить гамаши. Очень нужны дождевики — сейчас там очень грязно и холодно», — рассказала Н.Зиновьева.

Она впервые побывала «за лентой», но говорит, что теперь планируется такие поездки сделать регулярными.

«Путешествие, конечно, было непростым. Я случайно заехала в другой поселок, где стояло пять скособоченных домов, но было видно, что в них живут люди. Зато убедилась, что работаем мы не зря. Разговаривала с ребятами, подмечала детали. Например, заметила, что балаклавы носят единицы — в основном, бойцы предпочитают легкие снуды», — рассказала волонтер.

Вместе с одеждой и прочими изделиями, Н.Зиновьева привезла и другую гуманитарную помощь, которую собирали чуть ли не все севастопольские волонтеры: противодроновое ружье, калиматоры, квадракоптеры. Но особый восторг у бойцов вызвали шевроны с чебурашками, которые вышила волонтер Марина из ШвейБата.

По словам руководителя «швейного батальона», у каждой бригады на передовой есть свои потребности: кто-то говорит, что им уже не нужно нательное белье, а кто-то- наоборот, делает именно такой заказ. Но сейчас очень востребованы подсумки для пулеметных коробов, гранат, минометов, самосбросы, а также дождевики. Естественно, щвейному батальону также нужны новые участники и любая помощь.

«Когда я покупала швейную машинку, продавцы сказали, что на них сейчас большой спрос. Швей, которые хотят помочь ребятам, становится все больше. Да, у нас у многих есть основная работа и она на первом месте, но есть же еще целая ночь впереди», — улыбается Н.Зиновьева.