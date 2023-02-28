Проводят День мужского здоровья

В Севастопольском онкологическом диспансере в субботу, 4 марта, проведут День мужского здоровья.

В поликлинике онкологического диспансера на ул.Ерошенко, 13 с 9.00 до 13.00 будут вести прием врачи онкологи-урологи. По медицинским показаниям пришедшим проведут ультразвуковой скрининг и анализ крови на маркер Простатспецифический антиген (ПСА).

Попасть на День мужского здоровья можно только по предварительной записи по телефону горячей линии Единого контактного центра департамента «122» или регистратуры поликлиники онкологического диспансера +7 (978) 254-50-08.

Направление от врача не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, полис медицинского страхования и СНИЛС.

Важно! Прием осуществляется для пациентов, которые не состоят на диспансерном учете у врача-онколога, сообщили в департаменте здравоохранения.