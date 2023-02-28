Получить льготы участникам СВО станет проще

Депутаты на заседании Законодательного собрания 28 февраля сразу в двух чтениях приняли изменения в закон«О социальной поддержке участников специальной военной операции, членов их семей и членов семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в городе Севастополе».

Спустя три месяца после принятия закона о социальной поддержке участников СВО и их семей выяснилось, что многие, ради кого этот закон был принят, получить льготы не могут из-за бюрократических коллизий. Сам закон и нормативные акты к нему пришлось пересматривать и вносить поправки.

Так согласно внесенным изменениям, участниками специальной военной операции признаны лица, входящие в составе экипажа спасательного буксирного судна «СБ-739 Спасатель Василий Бех» и прикомандированный к указанному экипажу личный состав, с 16 июня 2022 года выполнявшие специальные задачи в ходе специальной военной операции.

Кроме того меры социальной поддержки распространили не только на детей участников специальной военной операции либо погибшего (умершего) участника специальной военной операции, но в том числе на пасынков, падчериц, усыновленных (удочеренных) либо находящихся под опекой или попечительством участника специальной военной операции.

Изменения внесены и в пункты закона, указывающие, что меры социальной поддержки предоставляются участникам специальной военной операции и членам их семей соответственно до момента присвоения участнику СВО статуса ветерана или инвалида боевых действий. Изменения позволят выровнять льготы по оплате услуг ЖКХ для этих категорий граждан на уровень льгот, предусмотренных для участников СВО, пока федеральный закон в этой части не принят.

Кроме того правительством города совместно с Министерством обороны и представителями руководства Черноморским флотом отредактирован перечень документов и справок, дающих право на льготы. Новый формат документа позволит сохранить все данные, связанные со служебной тайной, и в то же самое время предоставить людям меры социальной поддержки.

Настоящий закон вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.