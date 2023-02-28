Патриотка Украины разрисовала Балаклаву желтой и голубой краской

Оперативники установили, что ночью 17 февраля 62-летняя женщина с помощью малярной кисти желтой и голубой красками нанесла украинскую символику на стены домов, ограждения, скамейки, фонарные столбы на центральных улицах Балаклавы, а также в скверах.

Женщину задержали балаклавские полицейские и сотрудники центра по противодействию экстремизму УМВД России по Севастополю, регионального УФСБ. Пенсионерка призналась в содеянном и объяснила, что сделала она это из-за любви к Украине.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм», максимальное наказание по которой — лишение свободы на срок до трех лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, изъяты записи с камер видеонаблюдения, полиция опрашивает очевидцев, определяется сумма причиненного городу материального ущерба.