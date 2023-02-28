Открыли детское отделение кожвендиспансера

В Севастополе наконец-то завершены работы по капитальному ремонту нового детского отделения кожно-венерологического диспансера, расположенного на ул.Репина, 4.

В течение рабочего дня в отделении смогут принять до 100 пациентов в возрасте от 0 до 18 лет.

На прием в диспансер можно попасть, записавшись через Госуслуги, регистратуру, контактный центр «122» или по направлению от лечащего врача, сообщили в департаменте здравоохранения.

Напомним, контрактный срок окончания работ на этом объекте — ноябрь 2021 года. Подрядчик АО «Севастопольстройпроект», первоначальная стоимость ремонта — 8,6 млн рублей.