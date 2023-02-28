Нужно принять новый закон об ООПТ

Новый законопроект подготовлен взамен действующего закона №212-ЗС от 2015 года. Он регулирует отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения, расположенных на территории Севастополя, а также устанавливает порядок создания ООПТ, их управление и охрану. На данный момент документ имеет статус зарегистрированного. Его автор — депутат Заксобрания Вячеслав Горелов.

В пояснительной записке автор сообщает, что в старый законодательный акт необходимо внести изменения, «затрагивающие почти все его структурные единицы», поэтому проще принять новый закон. Дополнительного финансирования из городского бюджета он не потребует.

В сопроводительном заключении к гореловскому законопроекту, губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что новый закон будет соответствовать положениям федерального законодательства, но предложил внести в него некоторые коррективы.