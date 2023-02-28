Летние площадки кафе опять освободят от арендной платы

О принятом городскими властями решении сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Севастополя Илья Пастерников, отвечая на вопросы депутатов на заседании Законодательного собрания.

О продлении безоплатной системы размещения и пользования летними площадками в предстоящем сезоне бизнес-омбудсмена спросил депутат Роман Кияшко.

— По поводу летних площадок. Было заседание регионального экономического штаба под председательством губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Мной тогда было озвучено предложение по освобождению предпринимателей от арендной платы за летние террасы на весь предстоящий сезон. Глава города это предложение поддержал. Сейчас ожидаем решение, — И.Пастерников.