Когда доремонтируют площадь Восставших, в горхозе не знают

Капитальный ремонта зеленой зоны площади Восставших не завершен. Срок окончания проводимых там работ пока не обозначен.

Такой ответ получил житель Севастополя Леонид Мажник в департаменте городского хозяйства на его информационный запрос о затянувшемся ремонте.

Наш читатель просил пояснить, почему, несмотря на обещание завершить капремонт до конца 2022 года, работы на объекте спустя два месяца не только не завершены, но и находятся в стадии «конь не валялся». Вернее сказать, валялся и продолжает валяться, но без анонсированных еще в октябре 2022 года результатов.

Тогда к факту начавшегося ремонта севастопольцы отнеслись с пониманием, ориентируясь на озвученные тогдашним руководителем горхоза Евгением Горловым сроки: мол, все это будет недолго, а строительные заборы, наглухо закрывшие обзор проезжающему автотранспорту, неудобство необходимое, но кратковременное.

Но всё оказалось иначе, о причинах чего тот же горхоз предпочитает особо не распространяться, вроде того, что «сами понимаете». А тут выяснилось, что не понимают, кто виноват, когда все это, наконец, закончится и почему на щите с паспортом объекта продолжает значится сроком сдачи декабрь 2022 года.

Попросил Л.Мажник также пояснить, на каком юридическом основании был заключен госконтракт, какая организация проводила госэкспертизу.

Вразумительного объяснения не дает и ответ на информационный запрос, который, как большинство чиновничьих ответов, больше похож на отписку. Собственно, по сути заданного вопроса там всего два последних предложения: «На текущую дату работы на объекте не завершены. В настоящий момент с Подрядной организацией ведется претензионная работа».

Предыдущие полторы страницы текста содержат хорошо известную всем информацию, что капремонт объекта является продуктом Соглашения между правительствами Москвы и Севастополя о торгово-экономическом, научно-техническом и торговом сотрудничестве, что сумма госконтракта между ГБУ «Парки и скверы» и ООО «Авес-строй» составляет 46,6 млн рублей, что разработкой проектной документации занималось АО «Севастопольстройпроект», выполненный этой организацией проект успешно прошел госэкспертизу и проверку достоверности сметной стоимости.

Существенной частью ответа является информация о согласованности проекта с общественностью и даже включение высказанных замечаний и предложений.

Правда, неясно, неужели общественники согласовали проект в том виде, в котором он реализуется — с тротуарной плиточной окантовкой вокруг объездной клумбы в центре площади, с мощным ограждением уже давно объявленной непешеходной зоны, с многотонными металлическими «осьминогами». Кстати, тот, представленный общественности эскиз, выглядел иначе, чем реализумое теперь. Например, в овальном сквере не было обозначено лавочек с желтыми навесами, которые уже сейчас вызывают критику горожан. Отсюда еще один вопрос — кто и на каком основании согласовал изменения?

Вопросов много — ответов пока нет!

К слову, начало капремонта зеленой зоны на площади Восставших было презентовано одновременно с капремонтом сквера у знака Покорителям космоса на пр.Гагарина, с тем же сроком ввода в эксплуатацию.

Едва ли можно удивиться тому, что судьба и этого «московского» объекта пока остается неопределенной. Но из-за забора уже видна ракета.