Изменился порядок предоставления выписок из ЕГРН

Чтобы покупателю получить данные о собственнике недвижимости из Единого государственного реестра недвижимости, нужно иметь его согласие. Новые правила работают против мошенников.

С 1 марта 2023 года вступают в силу поправки к федеральному закону, которые внесут изменения в порядок получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Посторонние люди теперь не узнают из выписки персональные данные собственника — фамилию, имя, отчество и дату рождения.

Руководитель Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Олеся Калинкина, рассказала, что теперь нужно делать покупателям недвижимости, чтобы проверить историю объекта.

«Самый простой способ — попросить собственника заказать выписку из Росреестра. В таком случае в ней будут видны данные о владельце, а покупатель сможет сверить их. Выписка дает актуальную общедоступную информацию об объекте недвижимости. Таким образом вы сможете узнать, кто является собственником квартиры, нет ли на ней ареста или судебных споров, не передана ли она в ипотеку и др. », — пояснила О.Калинкина.

Еще один способ — попросить продавца открыть личные данные. Для этого ему нужно подать заявление в Росреестр. Кроме того, можно запросить выписку у нотариуса или получить ее с помощью третьих лиц. К ним относятся супруги, совладельцы, кадастровые инженеры, арбитражный управляющий, наследники, арендаторы и представители госучреждений.

Если квартира продается по доверенности, нужно удостовериться в ее подлинности, так на момент покупки она могла быть отозвана доверителем. Проверить это можно используя специальный сервис на сайте Федеральной нотариальной палаты https://www.reestr-dover.ru/. Также очень важно проверить наличие других правообладателей объекта.

По словам О.Калинкиной, в первую очередь, нужно попросить продавца предоставить правоустанавливающие документы: договор приватизации, дарения, купли-продажи, долевого участия и мены. Кстати, в настоящее время при совместной собственности супругов сделки регистрируются и без согласия второй стороны. Правда, такая сделка в последующем может быть оспорена в суде.

Кроме того, в Росреестре рекомендуют не передавать деньги за квартиру или дом до завершения регистрации права собственности. Для того, чтобы никто не был обманут — ни продавец, ни покупатель, деньги можно положить в банковскую ячейку или на депозит нотариусу.

Важным нюансом нового закона станет введение штрафов до 400 тысяч рублей за незаконное распространение сведений из ЕГРН.

Между прочим, собственники могут подать заявление в Росреестр о невозможности распоряжаться недвижимостью без их личного участия. В этом случае в ЕГРН появится соответствующая запись, что позволит отклонить все попытки мошенников, отметила О.Калинкина.