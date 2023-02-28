Движение автотранспорта на развязке у 5-го км ограничат на два с половиной года

Проезда от «Огурца» — дорожной развязки на 5-м км Балаклавского шоссе в сторону проспекта Генерала Острякова и обратно не будет два с половиной года. Информация об этом размещена на сайте правительства Севастополя.

Ограничения будут действовать с 6 марта 2023 года до ноября 2025 года из-за реконструкции транспортной развязки на этом участке дороги. Заявленные изменения не коснутся работы общественного транспорта.

Зато владельцам личного автотранспорта с 6 марта рекомендовано объезжать участок производства работ по пересечению ул.Хрусталева и пр.Генерала Острякова, а также по Городскому шоссе до пересечения с Балаклавским.

Мучения автомобилистов в пробках будут не напрасны: в результате «Огурец» должен стать двухуровневой развязкой.

Напомним, что развязку на 5-км (еще в один уровень) начинали строить в 2012 году. Сдали (запустили движение) только — в 2016-м. А переделывать его в двухуровневую развязку должны были с августа 2021 года, а сдать — в декабре 2022-го.